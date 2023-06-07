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Смолов: «Главное событие за время в «Сельте»? Гол в ворота «Реала». Полный «Бернабеу», мама была на стадионе»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Федор Смолов празднует гол в ворота «Реала».
Фото Global Look Press

Нападающий «Динамо» Федор Смолов назвал гол в ворота «Реала» своим главным событием за период выступлений в «Сельте».

Россиянин играл за испанскую команду на правах аренды из «Локомотива» во второй половине сезона-2019/20 и забил в ворота «Королевского клуба» в игре 24-го тура ла лиги. Тот матч завершился вничью со счетом 2:2.

«Самое крутое событие? Наверное, гол в ворота «Реала». Это было еще до ковида, полный «Бернабеу», до реконструкции. И то, что на матче была моя мама — наверное, самое важное. Я понимаю, что для нее увидеть это... Для меня настолько важно, что это показатель того, что моя карьера чего-то стоит.
Я хотел продолжить карьеру в «Сельте», обсуждался трансфер на определенную сумму с рассрочкой на три года. Я лично звонил Василию Кикнадзе и просил принять эти условия, хотя они не устраивали «Локомотив». Он пошел мне навстречу. Сезон еще на тот момент не закончился. Мы доиграли сезон, остались в ла лиге, все решилось в последнем туре. Я так понял, из «Сельты» позвонили, извинились, сказали, что у них нет денег. Ну, они в то трансферное окно взяли бесплатно в аренду парня из «Кастильи», продали Пионе Систо в Данию за 2,5 миллиона евро и взяли на эти деньги парня из «Гранады». Реально по сути ничего не потратили. Я сильно хотел остаться, но, к сожалению, не получилось», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Смолов провел 14 матчей за «Сельту» и забил 2 мяча. Помимо гола в ворота «Реала», россиянин также отличился в игре против «Барселоны».

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 28 4 6 70-20 88
2
 Реал 38 24 6 8 75-36 78
3
 Атлетико 38 23 8 7 70-33 77
4
 Р. Сосьедад 38 21 8 9 51-35 71
5
 Вильярреал 38 19 7 12 59-40 64
6
 Бетис 38 17 9 12 46-41 60
7
 Осасуна 38 15 8 15 37-42 53
8
 Атлетик 38 14 9 15 47-43 51
9
 Мальорка 38 14 8 16 37-43 50
10
 Жирона 38 13 10 15 58-55 49
11
 Р. Вальекано 38 13 10 15 45-53 49
12
 Севилья 38 13 10 15 47-54 49
13
 Сельта 38 11 10 17 43-53 43
14
 Кадис 38 10 12 16 30-53 42
15
 Хетафе 38 10 12 16 34-45 42
16
 Валенсия 38 11 9 18 42-45 42
17
 Альмерия 38 11 8 19 49-65 41
18
 Вальядолид 38 11 7 20 33-63 40
19
 Эспаньол 38 8 13 17 52-69 37
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 Эльче 38 5 10 23 30-67 25
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