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Смолов и другие игроки «Сельты» пройдут тесты на коронавирус

18:13
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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Игроки, тренерский штаб и сотрудники «Сельты» пройдут тесты на коронавирусную инфекцию, сообщется на официальном сайте клуба.

Все тесты будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности, установленных министерством здравоохранения Испании. В ближайшие дни клуб подробно расскажет о том, как и в какой момент возобновятся тренировки футболистов.

Ранее российский форвард «Сельты» Федор Смолов вернулся в расположение клуба.

«Сельта» арендовала 30-летнего форварда у «Локомотива» в начале года. За клуб из Виго он провел 6 матчей и забил 1 гол.

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