Смолов готовится сыграть в CS:GO против футболистов киевского «Динамо»

Форвард «Сельты» Федор Смолов сообщил, что готовится к матчу по CS:GO против футболистов киевского «Динамо».

— У нас 10-го числа матч по CS:GO против ребят из «Динамо» Киев, — сказал Смолов в прямом эфире Instagram Александра Кержакова. — Надо тренироваться. Будем играть я, Рефат Жемалетдинов, Слава Кротов, Игорь Безденежных и Женя Марков, который сейчас в «Рубине».

30-летний Федор Смолов в текущем сезоне провел шесть матчей за «Сельту» и забил один мяч.