Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан недоволен игрой полузащитника команды Луки Модрича, сообщают испанские СМИ.

По информации AS, у француза появились сомнения в том, что игрок способен приносить пользу команде. Он предполагает, что хорват уже прошел свой пик и дальше будет играть только хуже.

Сам хорват не хочет покидать "Реал". Руководство клуба доверят ему, но в то же время готово расстаться с ним, если получит устраивающее предложение от другого клуба.

В текущем сезоне 33-летний Лука Модрич провел 44 матча за "Реал" и забил четыре мяча при восьми голевых передачах. Его контракт действует до лета 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

Все о чемпионате Испании - здесь.