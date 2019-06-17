СМИ: Зидан не видит Себальоса в "Реале". Футболист не желает работать с французом

Полузащитник "Реала" Дани Себальос намерен покинуть команду, утверждает AS. По информации СМИ, главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан в беседе сказал 22-летнему испанцу, что не видит его в команде. Футболист ответил французскому специалисту, что не планирует играть за "сливочных", пока он возглавляет "Реал".

Ранее сообщалось, что Себальос может покинуть "Реал". На испанца претендовал "Тоттенхэм".

В прошедшем сезоне хавбек принял участие в 34 матчах мадридцев, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает Себальоса в 30 миллионов евро.

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