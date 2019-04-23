СМИ: Зидан хочет продать Куртуа и сделать ставку на Наваса

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа может покинуть клуб в это межсезонье.

Руководство мадридского клуба и главный тренер Зинедин Зидан недовольны игрой 26-летнего бельгийца, сообщает Mundo Deportivo. Французский специалист планирует использовать в качестве первого номера костариканца Кейлора Наваса.

По информации Es Radio, вероятной причиной продажи Куртуа называются его спортивные результаты, которые не оправдали потраченных на него денег. Летом 2018 года бельгиец перешел из "Челси" за 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Тибо Куртуа провел за "Реал" 32 матча во всех турнирах, пропустив 42 гола. На его счету 10 игр на ноль.