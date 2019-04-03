СМИ: Зидан хочет подписать двух игроков в "Реал"

"Реал" может приобрести двух футболистов в летнее трансферное окно. Как утверждает Daily Mail, "королевский клуб" намерен подписать хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и форварда "Челси" Эдена Азара. В приобретении обоих футболистов лично заинтересован главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Контракт 26-летнего Погба с "МЮ" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает француза в 90 миллионов евро. Соглашение с 28-летнего Азара с "Челси" истекает 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает бельгийца в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Погба провел 39 матчей за "МЮ", забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. Азар принял участие в 40 встречах в составе "Челси", отметившись 16 забитыми мячами и 11 голевыми пасами.

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