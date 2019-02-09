СМИ: защитника "Леванте" Тоньо подозревают в принадлежности к преступной группировке

Защитник "Леванте" Тоньо​ был арестован испанской полицией по обвинению к причастности сразу к семи преступлениям, сообщает Goal.com.

По информации СМИ, Тоньо подозревается в принадлежности к преступной группировке, вымогательстве, угрозе убийством, фальсификации документов и отмывании денег. Расследование все еще продолжается, поэтому судья постановил, что судебный процесс будет закрытым.

В текущем сезоне Тоньо сыграл в 17 матчах за "Леванте", забил два гола и отдал 2 голевые передачи.

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