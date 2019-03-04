СМИ: защитник "Реала" Регилон назвал Месси блохой

Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон вступал в перепалки с соперниками во время матча 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (0:1).

Как сообщает AS, 22-летний футболист, проводящий первый сезон в основе мадридского клуба, после одной из стычек сказал Лионелю Месси: "Что? Чего ты говоришь? Что тебя раздражает, блоха? Что с тобой происходит?"

В одном из следующих эпизодов Регилон назвал форварда "Барселоны" Луиса Суареса кроликом.

В этом сезоне Регилон провел за "сливочных" 18 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.