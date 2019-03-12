СМИ: защитник "Аякса" Маттейс де Лигт хочет перейти в "Барселону"

Центральный защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может стать игроком "Барселоны" уже этим летом, сообщает Goal со ссылкой на Catalunya Radio.

По информации источника, 19-летний голландец выразил желание присоединиться именно к каталонцам, несмотря на интерес других европейских топ-клубов. "Барселона" заинтересована в трансфере и готова заплатить "Аяксу" 70 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость де Лигта в 65 миллионов евро.

Напомним, летом в "Барселону" перейдет партнер де Лигта по "Аяксу" полузащитник Френки де Йонг.

В текущем сезоне Маттейс де Лигт провел за "Аякс" 40 матчей во всех турнирах, на его счету 4 гола и 2 результативные передачи.