СМИ: Варан сообщил партнерам по "Реалу", что хочет покинуть команду

Защитник "Реала" Рафаэль Варан решительно настроен покинуть Мадрид этим летом. 25-летний чемпион мира хочет сменить обстановку и попробовать свои силы в другой команде.

По информации Marca, Варан сообщил некоторым партнерам по команде о своем желании покинуть "Реал". Зинедин Зидан хотел бы сохранить защитника, но понимает, что ему вряд ли удастся убедить француза остаться.

В приобретении Варана заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Рафаэль Варан выступает за "Реал" с 2011 года. На его счету 268 матчей за испанский клуб, 12 голов и 6 результативных передач.