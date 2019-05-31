СМИ: "Валенсия" пытается сбить цену на выкуп Черышева

"Валенсия" намерена выкупить у "Вильярреала" трансфер полузащитника сборной России Дениса Черышева, сообщает AS. На данный момент отступные за игрока составляют 7 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 10 миллионов.

В "Валенсии" хотят сбить цену, поскольку хавбек сейчас травмирован, кроме того, он не входит в планы тренерского штаба "Вильярреала".

"Вильярреал" выкупил права на россиянина у "Реала" в 2016 году.

Денис Черышев в сезоне-2019/20 на правах аренды провел за "Валенсию" 41 матч, забил 4 гола и отдал 4 передачи во всех турнирах. В составе "летучих мышей" Черышев выиграл Кубок Испании.