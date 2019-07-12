СМИ: у "Атлетико" есть доказательства, что "Барселона" подписала контракт с Гризманном еще в марте

"Атлетико" утверждает, что "Барселона" подписала контракт с нападающим Антуаном Гризманном еще 9 марта этого года, сообщает журналист Давид Санчес в Твиттере. Мадридцы якобы имеют доказательства этого.

"Барса" сегодня объявила о приобретении французского форварда за 120 миллионов евро. Представитель Гризманна прибыл в офис профессиональной футбольной лиги Испани и внес 120 миллионов евро отступных, которые "Барса" заплатила за игрока.

В "Атлетико" считают, что эта сумма недостаточна, поскольку переговоры начались еще до понижения размера отступных. Согласно заявлению на официальном сайте клуба, "Барселона" договорилась о контракте с футболистом, когда сумма его отступных еще не была снижена с 200 до 120 миллионов. Мадридцы требуют доплатить недостающие 80 миллионов и намерены добиваться своей правоты в суде.