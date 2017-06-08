СМИ: Сумма отступных по новому контракту с Месси составит 400 миллионов евро

Сумма отступных, которая будет прописана в новом контракте с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, составит 400 миллионов евро, утверждает ESPN. Соглашение аргентинца будет рассчитано до 2021 года. Предполагалось, что по условиям договора заработная плата форварда составит 120 миллионов евро в год.
Напомним, что Месси - воспитанник сине-гранатовых. Он дебютировал в основном составе команды в 2004 году. В составе каталонцев нападающий стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем национального кубка, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
Flamenco
Скорей всего 120 лимонов за 4 года за вычетом налогов!
12:52
ErikStein
120 млн....а минус их налог, который минимум 50%...и уже остаётся 55-60 млн...что для такого игрока нормально...учитывая его игру и сколько он приносит клубу не только игрой
11:26
Невероятный
Может 120 миллионов за четыре года контракта? Это больше похоже на правду. 30 миллионов в год - это суперконтракт, Месси может быть доволен. Главное, чтобы за эти четыре годы он не снизил уровень игры, все таки возраст уже подходит.
10:41
V0VaN
120 миллионов в год???? это не может быть правдой. Учите матчасть, студенты с остановок, набранные в СЭкс.
10:10