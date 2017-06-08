СМИ: Сумма отступных по новому контракту с Месси составит 400 миллионов евро

Сумма отступных, которая будет прописана в новом контракте с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, составит 400 миллионов евро, утверждает ESPN. Соглашение аргентинца будет рассчитано до 2021 года. Предполагалось, что по условиям договора заработная плата форварда составит 120 миллионов евро в год.

Напомним, что Месси - воспитанник сине-гранатовых. Он дебютировал в основном составе команды в 2004 году. В составе каталонцев нападающий стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем национального кубка, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.