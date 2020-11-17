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СМИ: Суарес требовал у «Барселоны» контракт на четыре года

10:46
Луис Суарес. Фото Instagram
Луис Суарес. Фото Instagram
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Нападающий Луис Суарес перед переходом в «Атлетико» требовал руководство «Барселоны» продлить с ним контракт на четыре года, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TV3.

Срок действия контракта уругвайского форварда с каталонским клубом истек 30 июня 2020 года, после чего 33-летний нападающий на правах свободного агента подписал договор с «Атлетико» до 2022 года.

Суарес хотел остаться в «Барселоне», но в клубе решили не продлевать сотрудничество с игроком, просившим контракт до 2024 года — на момент окончания соглашения Суаресу было бы 37 лет.

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