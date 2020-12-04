СМИ: Суарес хотел сдать подставной экзамен для перехода в «Ювентус»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес сдал фиктивный экзамен по итальянскому языку в университете для иностранцев Перуджи, информирует askanews.it. Как отмечается, руководство образовательного учреждения отстранено на восемь месяцев за организацию обмана.

Это произошло летом, когда уругваец должен был перейти в «Ювентус». Для перехода футболист хотел получить гражданство Италии, что требовало знание языка.

Следователи выяснили, что был сговор, а Суарес заранее знал, какие вопросы получит на экзамене 17 сентября.

Несмотря на аферу, Ювентус отказался от Суареса, так как перехо был затянут бюррократическими проблемами в связи с получением гражданства.

Летом Суарес мог перейти в итальянский «Ювентус», для этого уругвайцу необходимо было сдать экзамен по итальянскому языку и получить гражданство страны. Следователи, которые открыли дело о мошенническом сговоре в отношении преподавателей университета, утверждают, что экзаменуемый заранее знал, на какой вопрос ему придется отвечать. По данным следствия, экзамен состоялся 17 сентября.