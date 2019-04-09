СМИ: Суарес хочет продлить контракт с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес заинтересован в продлении контракта с клубом, утверждает Mundo Deportivo. 32-летний уругваец считает, что заслуживает нового соглашения своей игрой в текущем сезоне.

Действующий контракт Суареса с "Барселоной" истекает 30 июня 2021 года. Он выступает за сине-гранатовых с 2014 года. В составе каталонского клуба уругваец три раза становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Суарес провел 42 матча за "Барселону", забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.

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