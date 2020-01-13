СМИ: стали известны причины отказа Хави возглавить зимой «Барселону»
10:21
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави отказался от предложения возглавить команду. Он тренирует катарский «Аль-Садд».
39-летний специалист хочет возглавить каталонскую команду летом, чтобы провести полноценную предсезонную подготовку, сообщает El Mundo Deportivo.
Также испанца смутил тот факт, что «Барселона» потребовала от него ответа в максимально сжатые сроки. А Хави хотел воспользоваться возможностью завоевать трофей с «Аль-Саддом», поскольку на момент переговоров его подопечным предстояло сыграть в полуфинале Кубка Катара (в котором они одержали победу).
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