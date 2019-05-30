СМИ: сегодня "Реал" сделает окончательное предложение "Челси" по Азару

В ближайшее время определится будущее нападающего "Челси" Эдена Азара, которого хочет приобрести "Реал".

Сегодня, 30 мая, руководство мадридского клуба направит "Челси" свое окончательное предложение по трансферу 28-летнего бельгийца, утверждает AS. Если стороны достигнут договоренности, то Азар прибудет в Испанию в субботу, а в понедельник состоится его презентация в качестве игрока "Реала".

Ранее сообщалось, что "Челси" согласился продать нападающего за 115 миллионов фунтов стерлингов. Игрок подпишет четырехлетний контракт с "Реалом" с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.

Вчера Эден Азар оформил дубль и помог "Челси" обыграть "Арсенал" в финале Лиги Европы​ (4:1). После матча бельгиец заявил, что, скорее всего, это был его последний матч в составе синих.