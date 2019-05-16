СМИ: Салах ведет переговоры с "Реалом"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может продолжить карьеру в "Реале".

Журналист Canal + Филипп Крайон заявил, что представители 26-летнего египтянина приступили к переговорам с испанским клубом. Крайон добавил, что диалог между сторонами находится на начальной стадии.

Контракт Салаха с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 150 миллонов евро.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел за "Ливерпуль" 51 матч, забил 26 мячей и отдал 13 результативных передач.