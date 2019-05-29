СМИ: "Реал" включился в борьбу за де Лигта

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в "Реале"​.

Мадридский клуб видит в 19-летнем голландце возможную замену капитану Серхио Рамосу, который заявил о своем намерении сменить клуб, утверждает Mundo Deportivo. Испанец имеет несколько предложений, в том числе из Китая.

Главным фаворитом в борьбе за де Лигта называлась "Барселона" , но собщается, что "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "Ювентус"​ предложил защитнику более выгодные финансовые условия. Сам голландец до сих пор не принял решение о том, в каком клубе продолжит свою карьеру.

Потенциальный трансфер защитника оценивается в 70 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Маттейс де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мяч и отдал 4 результативные передачи. Голландец помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.