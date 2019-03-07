СМИ: "Реал" ведет переговоры с Моуринью

Жозе Моуринью может вновь возглавить "Реал", сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, испанский клуб уже провел с ним переговоры. При этом сам португалец ранее утверждал, что готов возобновить карьеру только летом.

По данным издания, "Реал" намерен уволить Сантьяго Солари с поста главного тренера и назначить его преемника до матча чемпионата Испании с "Вальядолидом", который состоится 10 марта.

Ранее "Реал" уступил "Аяксу" (1:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также дважды подряд проиграл "Барселоне" (0:3 и 0:1).

Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под его руководством "сливочные" выигрывали чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

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