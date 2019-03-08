СМИ: "Реал" уволит Солари в ближайшее время

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари может быть отправлен в отставку в ближайшее время. Как утверждает ESPN, руководство "королевского клуба" уже приняло соответствующее решение. Причиной послужил вылет команды из Лиги чемпионов - "сливочные" покинули турнир на стадии 1/8 финала, уступив "Аяксу" со счетом 3:5 по сумме двух матчей.

Основными претендентами на пост главного тренера "Реала" являются Зинедин Зидан и Жозе Моуринью. Последний рассматривается в качестве наиболее вероятного преемника Солари.

Напомним, и Зидан, и Моуринью уже возглавляли "Реал". 46-летний француз руководил командой с 2016 по 2018 год - при нем мадридцы выигрывали чемпионат Испании и трижды становились победителями Лиги чемпионов. 56-летний португалец возглавлял "сливочных" с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

"Реал" занимает 3-е место в чемпионате Испании, имея в активе 48 очков после 26 туров.

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