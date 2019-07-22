СМИ: "Реал" предложил "ПСЖ" 90 миллионов и Бэйла за Неймара

"Реал" предложил "ПСЖ" 90 миллионов евро и полузащитника Гарета Бэйла за нападающего Неймара, информирует Mundo Deportivo.

Как отмечается, 27-летний бразилец хотел бы покинуть французский клуб, но приоритетным вариантом для него является "Барселона", за которую он выступал ранее.

Тем не менее, по данным "Королевского клуба", трансфер Неймара в "Реал" возможен. Ранее главный тренер команды Зинедин Зидан сообщил, что Бэйл в ближайшее время покинет клуб.

В прошедшем сезоне Неймар в 28 матчах забил 23 гола.