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СМИ: «Реал» обращался к Моуринью перед назначением Анчелотти

21:24
Жозе Моуринью. Фото AFP
Жозе Моуринью. Фото AFP
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После ухода Зинедина Зидана «Реал» принялся искать нового главного тренера. Как сообщает The Telegraph, мадридский клуб обращался к Жозе Моуринью, который недавно подписал контракт с «Ромой» и начнет работать с командой со следующего сезона.

По данным источника, Моуринью сказал «сливочным», что возвращение в клуб его не интересует. Португалец с энтузиазмом относится к вызовам в «Роме», тем более что владелец клуба Дэн Фридкин лично добивался его назначения.

После беседы с Моуринью «Реал» переключился на Карло Анчелотти и быстро решил вопрос. Мадридцам даже не пришлось выплачивать «Эвертону» какую-либо компенсацию.

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