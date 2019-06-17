СМИ: "Реал" намерен закрыть сделку по переходу Погба до 1 июля

"Реал" продолжает вести переговоры с "Манчестер Юнайтед" по трансферу полузащитника Поля Погба.

По информации Marca, мадридский клуб хочет завершить переход француза до начала предсезонного сбора "Юнайтед", который запланирован на 1 июля.

Ранее 26-летний Погба заявил, что для него настало время для нового вызова.

Сумма возможного трансфера оценивается в 150 миллионов евро.

В сезоне 2018/19 Поль Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач.

Погба признался, что готов покинуть "Манчестер Юнайтед"