СМИ: "Реал" намерен продать Бэйла летом

"Реал" собирается продать нападающего Гарета Бэйла в летнее трансферное окно. Как утверждает The Independent, главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан хочет избавиться от 29-летнего валлийца.

"Реал" хочет продать Бэйла, чтобы получить средства на летнюю покупку футболистов. Контракт валлийца с "королевским клубом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Бэйл провел 39 матчей за "Реал", забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

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