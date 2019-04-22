СМИ: "Реал" намерен отдать Бэйла в аренду

"Реал" намерен отдать в аренду форварда Гарета Бэйла. Как утверждает Marca, "сливочные" будут действовать так, как в случае с полузащитником Хамесом Родригесом: колумбийца на два сезона арендовала "Бавария" с возможностью выкупа за 35 миллионов евро.

Основными претендентами на Бэйла являются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Контракт 29-летнего валлийца с мюнхенцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Бэйл провел 40 матчей за "Реал", забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

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