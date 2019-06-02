СМИ: "Реал" может предложить Бэйла и еще двух игроков в обмен на Погба

"Реал" продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
По информации The Sunday Times, президент мадридского клуба Флорентино Перес пытается избежать оплаты трансфера наличными. Вместо этого, "Реал" постарается компенсировать часть сделки в виде обмена трех игроков на французского хавбека.
"МЮ" будет предложен голкипер Кейлор Навас, полузащитник Хамес Родригес и форвард Гарет Бэйл. Все три футболиста больше не входят в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана
Ранее сообщалось, что 26-летний Погба намерен покинуть "Олд Траффорд" этим летом. Контракт полузащитника с "МЮ" истекает летом 2021 года.
В сезоне-2018/19 Поль Погба провел 47 матчей за "Манчестер Юнайтед", забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.