СМИ: "Реал" может предложить Бэйла и еще двух игроков в обмен на Погба

"Реал" продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба​.

По информации The Sunday Times, президент мадридского клуба Флорентино Перес пытается избежать оплаты трансфера наличными. Вместо этого, "Реал" постарается компенсировать часть сделки в виде обмена трех игроков на французского хавбека.

"МЮ" будет предложен голкипер Кейлор Навас, полузащитник Хамес Родригес и форвард Гарет Бэйл. Все три футболиста больше не входят в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана​

Ранее сообщалось, что 26-летний Погба намерен покинуть "Олд Траффорд" этим летом. Контракт полузащитника с "МЮ" истекает летом 2021 года.

В сезоне-2018/19 Поль Погба провел 47 матчей за "Манчестер Юнайтед", забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.