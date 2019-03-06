СМИ: "Реал" хочет вернуть Зидана

Президент "Реала" Флорентино Перес собирается уволить Сантьяго Солари с поста главного тренера. Как утверждает El Chiringuito, 42-летний специалист может быть отправлен в отставку до матча 27-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида".

Перес связался с бывшим главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом и предложил ему вернуться. 46-летний француз отказался возвращаться сейчас, заявив, что ему нужно подождать до июня. Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить "Ювентус" или "Челси".

Напомним, во вторник "Реал" вылетел из Лиги чемпионов, разгромно проиграв "Аяксу" в ответном матче 1/8 финала (1:4). В чемпионате Испании "королевский клуб" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "сливочные" трижды выигрывали Лигу чемпионов и один раз становились победителями чемпионата Испании.

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