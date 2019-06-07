СМИ: "Реал" хочет представить Йовича не позднее 16 июня

"Реал"​ планирует провести презентацию нападающего Луки Йовича на следующей неделе.

По информации Marca, мадридский клуб хочет организовать мероприятие на "Сантьяго Бернабеу" до отъезда 21-летнего форварда на чемпионат Европы U21, который начнется 16 июня.

Йович вошел в окончательный состав сборной Сербии,​ которая на групповом этапе турнира встретится с Австрией, Германией и Данией.

Лука Йович стал игроком "Реала" 4 июня. По информации испанских СМИ, мадридский клуб заплатил "Айнтрахту" 60 миллионов евро.