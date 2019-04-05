СМИ: "Реал" готов платить Варану 9 миллионов евро в год

"Реал" ведет переговоры с защитником Рафаэлем Вараном об увеличении зарплаты до 9 миллионов евро, информирует Diario AS. Контракт 25-летнего француза с мадридцами действует до 30 июня 2022 года.

По информации СМИ, сейчас Варан получает 6 миллионов евро в год. Сам футболист размышляет на тему возможного ухода. Сообщалось, что защитник может перейти в "Ювентус".

Портал transfermarkt.de оценивает Варана в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне француз провел 36 матчей за "сливочных" и забил 2 гола.

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