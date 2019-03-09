СМИ: "Райо Вальекано" уволит Мичела в случае поражения от "Барселоны"

Главный тренер "Райо Вальекано" Мичел может покинуть свой пост, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, это произойдет, если команда сегодня проиграет "Барселоне" в 27-м туре чемпионата Испании. В таком случае его заменит Хулио Веласкес, ранее тренировавший "Удинезе", "Алькоркон", "Мурсию" и "Бетис".

Мадридский клуб занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка в 26 играх. Матч "Барселона" - "Райо Вальекано" начнется в 20.30 по московскому времени.

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