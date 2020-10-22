СМИ: Рауль или Покеттино могут сменить Зидана в «Реале»

Руководство «Реала» задумалось о возможной смене главного тренера Зинедина Зидана, утверждает AS.

На данный момент в «Реале» видят две альтернативы Зидану — это бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и экс-форвард «Реала» Рауль, сейчас возглавляющий молодежную команду мадридского клуба.

Президент «Реала» Флорентино Перес, настаивавший на возвращении Рауля в систему клуба, считает его идеальным кандидатом на пост главного тренера команды, однако в Мадриде сомневаются, что 43-летний испанец уже сейчас готов к столь большому шагу.

Информация о возможной отставке Зидана появилась после двух поражений подряд — от «Кадиса» (0:1) в чемпионате Испании и от донецкого «Шахтера» (2:3) в Лиге чемпионов.

«Реал» в ближайшем матче в субботу сыграет на выезде с «Барселоной» в рамках чемпионата Испании.