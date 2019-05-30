СМИ: Рамос передумал уходить из "Реала"

Защитник "Реала" Серхио Рамос остается в команде.

33-летний капитан мадридского клуба сообщил о своем решении президенту "Реала" Флорентино Пересу​, сообщает AS со ссылкой на Jugones.

Рамос передумал переезжать в Китай и готов завершить карьеру в Мадриде.

Ранее стало известно, что Рамос выразил желание покинуть "Реал" в это межсезонье, однако руководство клуба отказалось отпускать его бесплатно.

Флорентино Перес о Рамосе: "Для Реала" невозможно, чтобы капитан покинул команду" // СМИ: Рамос хочет покинуть "Реал" из-за долга в 35 миллионов евро