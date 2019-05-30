СМИ: Рамос передумал уходить из "Реала"

Защитник "Реала" Серхио Рамос остается в команде.
33-летний капитан мадридского клуба сообщил о своем решении президенту "Реала" Флорентино Пересу, сообщает AS со ссылкой на Jugones.
Рамос передумал переезжать в Китай и готов завершить карьеру в Мадриде.
Ранее стало известно, что Рамос выразил желание покинуть "Реал" в это межсезонье, однако руководство клуба отказалось отпускать его бесплатно.
🚨🚨🚨EXCLUSIVA #JUGONES | @SergioRamos SE QUEDA. Quiere RETIRARSE EN EL REAL MADRID. pic.twitter.com/B0R1MzSHeb— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 30 мая 2019 г.
Флорентино Перес о Рамосе: "Для Реала" невозможно, чтобы капитан покинул команду" // СМИ: Рамос хочет покинуть "Реал" из-за долга в 35 миллионов евро
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