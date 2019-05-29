СМИ: Рамос хочет покинуть "Реал" из-за долга в 35 миллионов евро

Защитник "Реала" Серхио Рамос хотел бы покинуть команду из-за финансовых проблем, сообщают испанские СМИ. Он хочет поправить материальное положение благодаря выгодному контракту с одним из китайских клубов.

Как информирует Sport.es, испанец задолжал Banco Santander 35 миллионов евро. Банк хочет получить свой долг. 33-летний футболист приобрел землю в Мадриде через компанию Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales SL, совладельцем которой он является. Также один процент акций у отца игрока, Хосе Марии Рамоса.

Игрок хотел заняться строительством домов на приобретенных им участках, но столкнулся с запретом городских властей и не смог реализовать свои планы. В связи с этим он не вернул кредит.

Сейчас футболист ведет переговоры с Banco Santander о выплате долга. Существует вариант, что он вернет приобретенную землю. Однако сам футболитст предпочел бы расчитаться с кредиторами, заработав деньги в Китае.

За "Реал" Рамос выступает с 2005 года, куда перешел из "Севильи". Всего в составе испанской команды он провел 606 матчей, в которых забил 84 мяча. Его контракт истекает летом 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллиона евро.

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