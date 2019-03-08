СМИ: Перес хочет уговорить Зидана вернуться в "Реал"

Экс-главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может вернуться в Мадрид. Как утверждает Marca, президент "сливочных" Флорентино Перес собирается уговорить 46-летнего французского специалиста возглавить "королевский клуб" летом.

В настоящее время главным тренером "Реала" является Сантьяго Солари. Мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Аяксу" на стадии 1/8 финала со счетом 3:5 по сумме двух матчей. "Сливочные" занимают 3-е место в чемпионате Испании, имея в активе 48 очков после 26 туров.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "королевский клуб" выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

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