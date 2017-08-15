СМИ: один из клубов РФПЛ проявляет интерес к игроку "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Лусиано Вьетто может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата России, сообщает Marca. По информации источника, в услугах 23-летнего аргентинского форварда также заинтересованы "Вильярреал" и "Монако".
Ранее появлялась информация о том, что Вьетто может перейти в "Саутгемптон" или "Сампдорию".
Нападающий выступает за "Атлетико" с 2015 года. В сезоне-2015/16 он провел в составе мадридцев 30 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач. В сезоне-2016/17 он на правах аренды играл за "Севилью". В 31 встрече во всех турнирах на клубном уровне на его счету 10 голов и 5 передач.
ValeraK
Речь идет о калининградской Балтике.
17:46
Валерон Тестостерон
Думаю опять слухи про Спартак
17:00
kolan
Неплохой нап! Коняжкам бы такого, да боюсь не осилят)
15:37
grroznyi85
"Уфа"?)))
15:19
Фрэнки четыре пальца
Анжи,Амкар,Тосно???? или всё таки Томь????
15:06
Дядька
Тоже думаю вряд ли Зенит. Зениту нужен техничный и быстрый таран вместо Дзюбы, а не он.
15:00
Солитон Оренбург
все предыдущие онолитеги - мимо кассы...это Паровоз
14:48
guy1984
"...скажите, как его зовут..." (с)
14:45
abs68
Зенит решил скупить всю Аргентину
14:43
Йоркширский олень
на букву З
14:43