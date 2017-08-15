СМИ: один из клубов РФПЛ проявляет интерес к игроку "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Лусиано Вьетто может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата России, сообщает Marca. По информации источника, в услугах 23-летнего аргентинского форварда также заинтересованы "Вильярреал" и "Монако".

Ранее появлялась информация о том, что Вьетто может перейти в "Саутгемптон" или "Сампдорию".

Нападающий выступает за "Атлетико" с 2015 года. В сезоне-2015/16 он провел в составе мадридцев 30 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач. В сезоне-2016/17 он на правах аренды играл за "Севилью". В 31 встрече во всех турнирах на клубном уровне на его счету 10 голов и 5 передач.