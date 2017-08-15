14:22 | Футбол — Испания

СМИ: один из клубов РФПЛ проявляет интерес к игроку "Атлетико"

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Нападающий "Атлетико" Лусиано Вьетто может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата России, сообщает Marca. По информации источника, в услугах 23-летнего аргентинского форварда также заинтересованы "Вильярреал" и "Монако".

Ранее появлялась информация о том, что Вьетто может перейти в "Саутгемптон" или "Сампдорию".

Нападающий выступает за "Атлетико" с 2015 года. В сезоне-2015/16 он провел в составе мадридцев 30 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач. В сезоне-2016/17 он на правах аренды играл за "Севилью". В 31 встрече во всех турнирах на клубном уровне на его счету 10 голов и 5 передач.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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ValeraK

Речь идет о калининградской Балтике.

17:46

Валерон Тестостерон

Думаю опять слухи про Спартак

17:00

kolan

Неплохой нап! Коняжкам бы такого, да боюсь не осилят)

15:37

grroznyi85

"Уфа"?)))

15:19

Фрэнки четыре пальца

Анжи,Амкар,Тосно???? или всё таки Томь????

15:06

Дядька

Тоже думаю вряд ли Зенит. Зениту нужен техничный и быстрый таран вместо Дзюбы, а не он.

15:00

Солитон Оренбург

все предыдущие онолитеги - мимо кассы...это Паровоз

14:48

guy1984

"...скажите, как его зовут..." (с)

14:45

abs68

Зенит решил скупить всю Аргентину

14:43

Йоркширский олень

на букву З

14:43