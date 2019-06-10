СМИ: Облак хочет покинуть "Атлетико"

Голкипер "Атлетико"​ Ян Облак принял решение сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации ESPN, 26-летний словенец выразил обеспокоенность по поводу конкурентоспособности мадридского клуб, который покинули сразу несколько лидеров. Ранее стало известно, что Антуан Гризманн, Диего Годин, Хуанфран и Люка Эрнандез завершили выступления за "матрасников".

Как сообщает источник, Облак имеет на руках предложения от "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". Голкипер склоняется к переходу в английский клуб из-за возможного ухода основного вратаря манкунианцев Давида де Хеа​.

В мае Облак продлил контракт с "Атлетико" до 2023 года.

В сезоне 2018/19 Ян Облак провел 46 матчей за испанский клуб и пропустил 38 мячей. В 24 играх словенец сохранил ворота в неприкосновенности.