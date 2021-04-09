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СМИ назвали стартовые составы «Реала» и «Барселоны»

22:57
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10 апреля «Реал» проведет матч против «Барселоны» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Издание AS назвало ориентировочные составы команд на эту встречу.

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес, Милитао, Начо, Менди, Каземиру, Модрич, Кроос, Асенсио, Винисиус, Бензема.

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Мингеса, Пике, Ленгле, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри, Месси, Дембеле.

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире матч, в котором встретятся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Трансляция начнется 10 апреля в 21.50 по московскому времени.

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