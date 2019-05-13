СМИ: Навас покинет "Реал" по окончании сезона

Голкипер "Реала" Кейлор Навас покинет клуб по окончании текущего сезона, утверждает El Chiringuito de Jugones. Мадридский клуб уже сообщил 32-летнему костариканцу о решении расторгнуть контракт. Соглашение игрока со "сливочными" рассчитано до 30 июня 2020 года.

Навас выступает за "Реал" с 2014 года. В составе "королевского клуба" он выигрывал чемпионат Испании, а также трижды становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Навас провел 20 матчей за "Реал", в которых пропустил 19 голов.

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