СМИ: Моуринью близок к возвращению в "Реал"

"Реал" собирается уволить Сантьяго Солари с поста главного тренера и назначить на его место Жозе Моуринью. Об этом сообщает Твиттер Telemadrid.

При этом сам португалец утверждал, что готов возобновить карьеру только летом. СМИ сообщали, что специалист может вновь возглавить команду еще перед матчем чемпионата Испании с "Вальядолидом", который пройдет 10 марта.

Ранее "Реал" уступил "Аяксу" (1:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также дважды подряд проиграл "Барселоне" (0:3 и 0:1).

Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под его руководством "сливочные" выигрывали чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

🔴#ÚLTIMAHORA I El Real Madrid prepara la destitución inminente de Solari y la vuelta de José Mourinho al Bernabéu. pic.twitter.com/VAhEaFHVwg – Telemadrid (@telemadrid) 7 марта 2019 г.

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