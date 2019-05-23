СМИ: Модрич продлит контракт с "Реалом"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич продлит контракт с клубом, информирует Marca. По данным издания, 33-летний хорват договорился с мадридцами о продлении соглашения до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан недоволен игрой полузащитника. У француза появились сомнения в том, что игрок способен приносить пользу команде. Он предполагает, что хорват уже прошел свой пик и дальше будет играть только хуже.

В текущем сезоне 33-летний Модрич провел 46 матчей за "Реал" и забил четыре мяча при восьми голевых передачах. Его контракт действует до лета 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

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