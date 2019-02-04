СМИ: Модрич продлит контракт с "Реалом"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич намерен продлить контракт с клубом, утверждает AS. Действующее соглашение 33-летнего хорвата со "сливочными" рассчитано до 30 июня 2020 года.

Напомним, летом 2018 года Модрич мог покинуть "Реал". На хавбека претендовал "Интер", но клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В составе "королевского клуба" он становился чемпионом Испании, а также 4 раза выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Модрич провел 30 матчей за "Реал", забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

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