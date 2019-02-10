СМИ: Модрич был в ярости после ошибки Винисиуса в матче с "Атлетико"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич был в ярости после ошибки своего одноклубника, нападающего Винисиуса Жуниора в матче 23-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (3:1), сообщает Marca. В одном из моментов 18-летний бразильский футболист потерял мяч, после чего форвард "матрасников" Антуанн Гризманн забил гол в ворота "сливочных".

По информации СМИ, Модрич в течение нескольких минут на высоких тонах объяснял молодому игроку, как он должен был себя повести в тот игровой момент. Затем в диалог вступил форвард "Реала" Карим Бензема, который попросил 33-летнего хорвата успокоиться и сказал ему, что Винисиус получил достаточно критики.

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