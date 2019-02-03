СМИ: Месси сыграет с "Реалом"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сможет принять участие в полуфинале Кубка Испании против "Реала". Первая встреча между этими командами пройдет 6 февраля.

Как сообщает AS, повреждение, которое 31-летний аргентинец получил в игре 22-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (2:2), оказалось несерьезным. Форвард не будет проходить медицинские тесты, а приступит к тренировкам в обычном режиме.

В текущем сезоне Месси провел 27 матчей за "Барселону", забил 29 голов и отдал 12 результативных передач.

Все об испанском футболе - здесь