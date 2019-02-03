17:35 | Футбол — Испания

СМИ: Месси сыграет с "Реалом"

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сможет принять участие в полуфинале Кубка Испании против "Реала". Первая встреча между этими командами пройдет 6 февраля. 

Как сообщает AS, повреждение, которое 31-летний аргентинец получил в игре 22-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (2:2), оказалось несерьезным. Форвард не будет проходить медицинские тесты, а приступит к тренировкам в обычном режиме. 

В текущем сезоне Месси провел 27 матчей за "Барселону", забил 29 голов и отдал 12 результативных передач. 

Барселона - Реал

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