20:58 | Футбол — Испания

СМИ: Месси стал обладателем золотого айфона

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Форвард "Барселоны" Лионель Месси приобрел айфон, сообщает испанское издание Marca.

 

Как информирует источник, телефон обошелся ему в сумму около 1300 долларов. Кроме того, по желанию игрока, смартфон был покрыт 24-каратным золотом. После этого, как утверждает издание, его стоимость выросла как минимум втрое.

Также была опубликована фотография айфона, где видно, что на него нанесены десятый номер, имя жены Месси и его трех детей.

31-летний аргентинец в текущем сезоне провел 37 матчей за "Барсу" во всех турнирах и забил 39 мячей при 21 голевой передаче.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/spain/

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