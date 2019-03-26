СМИ: Месси стал обладателем золотого айфона

Форвард "Барселоны" Лионель Месси приобрел айфон, сообщает испанское издание Marca.

El nuevo teléfono de Leo Messi... una joya literal 💎 https://t.co/CDbSpOdptV vía @MarcaClaroArg – MARCA (@marca) 26 марта 2019 г.

Как информирует источник, телефон обошелся ему в сумму около 1300 долларов. Кроме того, по желанию игрока, смартфон был покрыт 24-каратным золотом. После этого, как утверждает издание, его стоимость выросла как минимум втрое.

Также была опубликована фотография айфона, где видно, что на него нанесены десятый номер, имя жены Месси и его трех детей.

31-летний аргентинец в текущем сезоне провел 37 матчей за "Барсу" во всех турнирах и забил 39 мячей при 21 голевой передаче.

Все о чемпионате Испании - здесь.