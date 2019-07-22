СМИ: Месси продлит контракт "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом, информирует ESPN. Новое соглашение будет рассчитано до 2023 года. Это будет 10-й контракт аргентинца с каталонцами с момента его первого профессионального соглашения в 2004 году.

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу проведет переговоры с отцом Месси Хорхе, который выступает в качестве его агента. В контракте аргентинца есть пункт о продлении срока еще на 12 месяцев до 2022 года, но Бартомеу стремится достичь совершенно нового соглашения, чтобы связать его с клубом еще на четыре года, когда ему будет 36.

Месси провел за "Барселону" 687 матчей и забил 603 гола.