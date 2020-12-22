СМИ: Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, возможно, покинет клуб летом 2021 года. В связи с этим аргентинец думает о команде, в которой хочет продолжить карьеру, информирует El Chiringuito.

Сообщалось, что в 33-летнем игроке заинтересованы «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Интер». По данным источника, сам форвард больше склоняется к миланскому клубу. Отмечается, что «Манчестер Сити» серьезно настроен на то, чтобы Месси перешел в английскую команду. Владелец клуба готов выделить средства на покупку аргентинца.

В прошлом сезоне нападающий показал лучшую результативность в ла лиге, забив 25 мячей. В текущем сезоне Месси провел 13 матчей в чемпионате Испании и забил шесть мячей. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.