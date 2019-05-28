СМИ: матчи "Валенсии" в чемпионате Испании попали под подозрение полиции

Три матча чемпионата Испании-2018/19 попали под подозрение правоохранительных органов этой страны. Как утверждает El Confidencial, договорной характер могли носить игры "Вальядолид" - "Валенсия" (0:2), "Бетис" - "Уэска" (2:1), а также "Уэска" - "Валенсия" (2:6).

Под подозрением находятся не официальные лица клубов, а игроки. Ранее полиция Испании задержала ряд футболистов в связи с этим делом.

Подозрения возникли из-за "нерегулярных схем ставок" во всех трех матчах.

В Испании арестовали президента "Уэски" и ряд футболистов по подозрению в организации договорных матчей